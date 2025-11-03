Productores de arroz bloquean la caseta de Santa Casilda, en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de arroz bloquearon la circulación en ambos sentidos de la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan–Nueva Italia, específicamente en la Plaza de Cobro Santa Casilda, según reportó esta mañana el Centro SICT Michoacán.

La manifestación fue confirmada alrededor de las 9:00 horas de este lunes y forma parte del paro indefinido convocado por agricultores de distintos municipios de la región. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar previsiones, atender señalizaciones viales y conducir con precaución ante las afectaciones al tránsito.