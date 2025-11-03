Productores de arroz bloquean la caseta de Santa Casilda, en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de arroz bloquearon la circulación en ambos sentidos de la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan–Nueva Italia, específicamente en la Plaza de Cobro Santa Casilda, según reportó esta mañana el Centro SICT Michoacán.
La manifestación fue confirmada alrededor de las 9:00 horas de este lunes y forma parte del paro indefinido convocado por agricultores de distintos municipios de la región. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar previsiones, atender señalizaciones viales y conducir con precaución ante las afectaciones al tránsito.
Según diversas publicaciones de grupos campesinos y autoridades viales, las movilizaciones podrían extenderse en el transcurso del día a otros tramos y casetas:
Caseta de Panindícuaro (km 307), autopista Maravatío–Zapotlanejo: paso libre, sin cobro, con presencia de manifestantes.
Caseta de Zinapécuaro (km 202): opera con normalidad.
Vías de ferrocarril: posibles bloqueos en regiones productoras.
Los municipios donde se han confirmado concentraciones de agricultores para este lunes son:
Gabriel Zamora
Parácuaro
Tepalcatepec
Nuevo Urecho
