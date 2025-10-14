Productores de Apatzingán protestan tirando limón en calles por bajo precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de limón del Valle de Apatzingán concretaron este martes una manifestación pacífica, en la que arrojaron cajas llenas de fruta alrededor del monumento al General Lázaro Cárdenas, uno de los puntos más representativos de la ciudad, como forma de protesta ante los bajos precios que recibe el sector citrícola.

La acción formó parte de una movilización regional de campesinos realizada en distintos puntos de Michoacán, y en el caso de Apatzingán, los limoneros encabezaron la protesta con maquinaria agrícola, camiones y decenas de productores que entraron en caravana por las principales calles del municipio.

El contingente partió desde el tianguis limonero y se dirigió en fila hasta el obelisco que da la bienvenida al municipio, donde simbólicamente rodearon el monumento con cajas de limón, como reclamo directo a las autoridades y al mercado.