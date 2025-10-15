Productor de “Club de cuervos” inspira a jóvenes cineastas en Morelia

Durante el encuentro, el productor habló sobre su recorrido profesional, anécdotas en rodajes y cómo algunas de sus producciones se convirtieron en referentes del cine y la televisión mexicana. Uno de los momentos más comentados fue cuando relató cómo Nosotros los nobles —dirigida por Gary Alazraki— se convirtió en una de las películas más taquilleras de México, superando los 7 millones de boletos vendidos y generando más de 327 millones de pesos en taquilla.

Los asistentes aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su trabajo en plataformas digitales y cómo ha sido su participación en festivales internacionales como Cannes y Toronto.