Productor de “Club de cuervos” inspira a jóvenes cineastas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una audiencia entusiasta de estudiantes, actores y creadores del cine local, Moisés Chiver, productor de éxitos como Nosotros los nobles y Club de cuervos, compartió su experiencia en una clase magistral realizada en Morelia este 15 de octubre.
Durante el encuentro, el productor habló sobre su recorrido profesional, anécdotas en rodajes y cómo algunas de sus producciones se convirtieron en referentes del cine y la televisión mexicana. Uno de los momentos más comentados fue cuando relató cómo Nosotros los nobles —dirigida por Gary Alazraki— se convirtió en una de las películas más taquilleras de México, superando los 7 millones de boletos vendidos y generando más de 327 millones de pesos en taquilla.
Los asistentes aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su trabajo en plataformas digitales y cómo ha sido su participación en festivales internacionales como Cannes y Toronto.
La clase fue parte de una serie de encuentros organizados en la capital michoacana por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc), en conjunto con Cofilmich, y se extenderán hasta el 17 de octubre con la participación de otros profesionales del cine como Gareth y Molo Alcocer, y el cinefotógrafo Antonio Riestra.
