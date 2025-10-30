Producciones de 5 países graban en pueblos purépechas por Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo del Estado, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), despliega un operativo especial para facilitar las filmaciones de producciones nacionales e internacionales en comunidades purépechas.
Este esfuerzo incluye la coordinación con autoridades municipales, cuerpos de seguridad, enlaces comunitarios y prestadores de servicios locales, garantizando que las grabaciones se realicen en un ambiente de respeto y armonía con las comunidades anfitrionas.
Equipos provenientes de cinco países —España, Suecia, Chile, Argentina y México— recorren actualmente localidades emblemáticas como:
Nuevo Parangaricutiro
Santa Fe de la Laguna
Janitzio
Tzintzuntzan
Cuanajo
Zirahuén
Erongarícuaro
Uruapan
Las filmaciones documentan aspectos clave de la celebración como su espiritualidad, gastronomía y estética tradicional. Las producciones han destacado que, además de escenarios naturales únicos, en Michoacán encuentran una estructura institucional que permite filmar con sensibilidad y orden.
La proyección internacional de estas festividades refuerza el lema: “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.
rmr