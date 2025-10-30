Michoacán

Producciones de 5 países graban en pueblos purépechas por Noche de Muertos

Michoacán se posiciona como destino fílmico internacional al facilitar producciones audiovisuales durante la Noche de Muertos en comunidades purépecha
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo del Estado, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), despliega un operativo especial para facilitar las filmaciones de producciones nacionales e internacionales en comunidades purépechas.

Este esfuerzo incluye la coordinación con autoridades municipales, cuerpos de seguridad, enlaces comunitarios y prestadores de servicios locales, garantizando que las grabaciones se realicen en un ambiente de respeto y armonía con las comunidades anfitrionas.

Equipos provenientes de cinco países —España, Suecia, Chile, Argentina y México— recorren actualmente localidades emblemáticas como:

  • Nuevo Parangaricutiro

  • Santa Fe de la Laguna

  • Janitzio

  • Tzintzuntzan

  • Cuanajo

  • Zirahuén

  • Erongarícuaro

  • Uruapan

Las filmaciones documentan aspectos clave de la celebración como su espiritualidad, gastronomía y estética tradicional. Las producciones han destacado que, además de escenarios naturales únicos, en Michoacán encuentran una estructura institucional que permite filmar con sensibilidad y orden.

La proyección internacional de estas festividades refuerza el lema: “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.

