Prodecon ha asesorado a 9 personas en actualización de su RFC por cambio de identidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delegada en Michoacán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Liz Marisol Gómez González, informó que la dependencia a su cargo ha apoyado con asesoría y acompañamiento a nueve personas en la actualización de su clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tras haber cambiado de identidad.

En ese sentido, la funcionaria hizo el llamado a las personas contribuyentes bajo este supuesto a acercarse a la dependencia a su cargo o al propio SAT para actualizar su RFC debido a que se trata de una clave que, además de utilizarse en la vida laboral, también repercute en diversos procesos como el de la jubilación.

En entrevista con MIMORELIA.COM, Gómez González recordó que el RFC se compone por letras de los apellidos de la persona contribuyente y de su nombre, en ese sentido, señaló que al hacer el cambio de identidad, generalmente suele cambiar el nombre, lo que conlleva a un cambio en la clave.

La delegada detalló que hasta el año pasado el Servicio de Administración Tributaria tenía una regla de resolución miscelánea en la que señalaba que podían realizar la solicitud de cambio de RFC aquellas personas que fueran asalariadas, lo cual, dijo, era muy genérico, ya que cuando las personas que realizaban su cambio de identidad intentaban solicitar la modificación, la autoridad, de acuerdo a su regla, les decía que era un trámite que no se podía hacer por no ser asalariado y no tener alguna problemática con respecto a su registro.

“Gracias a los servicios que brindamos como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, este año el SAT implementa en esa misma regla, ya de manera general, que fuera posible la modificación del RFC para personas asalariadas, pero también para aquellas personas que hayan tenido algún cambio de manera general. Es decir, ya no solamente especifica por salario, sino en general quienes hayan tenido una modificación al RFC”.

La funcionaria agregó que uno de los casos más recientes de éxito en la delegación a su cargo fue el de una persona contribuyente que intentó generar su contraseña a través del aplicativo SAT ID, procedimiento para el cual se le pide su RFC, nombre y CURP; sin embargo, al dar respuesta, el SAT consideró la solicitud improcedente debido a que su nombre actual no coincidía con el registrado ante el propio Servicio de Administración, con su RFC ni con la CURP. Por ello, dijo, se le apoyó y logró realizar ambos trámites, el de su contraseña y la actualización de su Registro.

Por lo anterior, Gómez González invitó a las personas que realizaron un cambio de identidad a acercarse a la Prodecon o a realizar el trámite directamente en la página del SAT, en el apartado Mi Portal, en donde se solicita un Caso Aclaración y se envía de manera digitalizada la nueva INE, la CURP y el acta de nacimiento. Una vez realizado el trámite el SAT tiene un plazo estimado de 15 días para dar respuesta.

Finalmente, la delegada dejó en claro que la autoridad fiscal no puede negar esta solicitud de aclaración a nadie, ya que estaría lesionando los derechos de la persona contribuyente que cambió de identidad.

La Prodecon se ubica en la avenida Madero Poniente #630, en el Centro de Morelia. La cita se puede hacer en el teléfono 44 37 79 14 80, extensiones 2200, 2212 y 2214 o a través de la página www.prodecon.gob.mx.

RYE