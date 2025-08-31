Prodecon en Michoacán atiende casos por retrasos en devoluciones del SAT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Michoacán atendió alrededor de mil casos en 2025 por rechazos en devoluciones de saldos a favor del SAT, afirmó Dalia Jiménez Martino, subdelegada en Morelia.

La funcionaria criticó los retrasos pues, entre otras cosas, generan pérdidas a los contribuyentes, por ello llamó a acercarse a la procuraduría y agotar los procedimientos legales.

“El pago de tu saldo a favor al presentar tu declaración anual es una facilidad que te permite que de 5 a 10 días te depositen en automático el saldo a favor que tienes en tu declaración anual. Lo cierto es que a la mayoría de los contribuyentes nos tocó que se la rechazaron y para eso hay otro procedimiento que agotar (...) La autoridad responde en tres días tras admitir la queja, informando el estatus o confirmando que el contribuyente ya tiene su resolución en su buzón tributario”, explicó Jiménez Martino.

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo de 40 días hábiles para resolver devoluciones, pero el 70% de las solicitudes en Michoacán fue rechazado inicialmente, de ahí la importancia de dar a conocer que la Prodecon apoya a los contribuyentes con la solicitud de devolución manual, requerida tras rechazos automáticos.

“Pedimos comprobantes fiscales, estados de cuenta del año pasado y deducciones personales, como gastos médicos o psicológicos, además de la firma electrónica y un estado de cuenta reciente”. En 2024, el SAT procesó 1.2 millones de devoluciones a nivel nacional, pero persisten quejas por demoras.

Los retrasos generan un “quebranto” económico, ya que el SAT retiene los rendimientos del dinero durante el proceso. Si al día 41 no hay respuesta se entra en una ilegalidad y se presenta una queja formal para exigir que se resuelva.

En Michoacán, solo el 20% de los casos apoyados superó los 40 días, según la funcionaria.

El SAT ofrece la facilidad de depósitos automáticos en 5 a 10 días, pero inconsistencias en las declaraciones anuales obligan a recurrir al trámite manual, que puede extenderse. “La autoridad colabora con nosotros, pero los retrasos afectan a los contribuyentes”, agregó Dalia Jiménez.

Prodecon invitó a los contribuyentes a acudir a sus oficinas en Morelia para defender sus derechos. La dependencia funge como puente entre el SAT y los ciudadanos, promoviendo transparencia en los procesos fiscales.

RYE