Proceso normal, resolución del TEPJF sobre revocación de mandato: Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que se inválida el proceso de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, opinó que es un proceso normal ya que no se logró el 40 por ciento de la participación ciudadana y no es vinculante la consulta.

“Es el procedimiento normal, de repente pareciera, pero no se anula, eso hay que aclararlo, no se está anulando el procedimiento, nada más el procedimiento no alcanzó el umbral del 40% de participación del listado nominal como establece la constitución, y entonces no es vinculante”, sostuvo.

El mandatario estatal insistió que para que la ciudadanía participe más en este tipo de consultas el Instituto Nacional Electoral (INE) debe incluirlas en un proceso electoral y evitar un gasto mayor.