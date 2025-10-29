Procesan a tres presuntos integrantes de cártel detenidos con armamento de alto poder en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de tres presuntos gatilleros, por su probable responsabilidad en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el pasado 14 de octubre luego del reporte de enfrentamientos en Zinapécuaro, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a Rafael “B”, Jorge “C” y Samuel “R”, en la comunidad de Santa Cruz, asegurándoles tres armas de fuego tipo fusil, una de ellas Barrett con cargadores y cartuchos útiles; además de cinco granadas, chalecos tácticos con las siglas CJNG y fornituras.

Posteriormente y con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), el Juez decretó vinculación a proceso a Rafael “B”, por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo; para Jorge “C”, por portación de arma de fuego y cargadores; mientras que Samuel “R”, por acopio de armas de fuego, portación de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.