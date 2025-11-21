Procesan a hombre acusado de violar a compañero de trabajo con discapacidad mental, en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Antonio “N”, por su posible relación en el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de un joven con discapacidad mental, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el pasado 9 de enero y 5 de noviembre, el investigado aprovechó que se encontraba a solas con la víctima y la atacó sexualmente.

Estos actos fueron del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan que inició las actuaciones que permitieron establecer la identidad y posible relación de Antonio “N”, quien fue detenido con base en una orden de aprehensión, obsequiada por un Juez de Control.

En audiencia, el imputado fue vinculado al proceso; se le fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, así como tres meses para el cierre de la investigación.

SHA