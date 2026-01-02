Procesan a dos por robo y ataque armado a policías en Jacona

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Zamora, obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan Pablo “N” y Gabriel Martín “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo de motor terrestre y homicidio en grado de tentativa, cometidos el pasado 28 de diciembre en el municipio de Jacona.

De acuerdo con las investigaciones, en la fecha señalada, Sergio P. se encontraba en compañía de su esposa y sus hijos menores de edad, a bordo de una camioneta de la marca GMC, tipo Sierra, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Madero Sur, en la colonia El Ensueño, cuando fue interceptado por los ahora imputados, quienes portaban armas de fuego.

Los agresores apuntaron a la víctima y le ordenaron descender del vehículo; una vez que permitieron que su familia bajara de la unidad, abordaron la camioneta y huyeron con dirección a la ciudad de Jacona.

El hecho fue reportado de inmediato al número de emergencias 911, lo que permitió que elementos de Seguridad Pública de Jacona localizaran el vehículo sobre la avenida Madero, iniciándose una persecución; sin embargo, al circular sobre la carretera estatal Zamora–Los Reyes, los ocupantes de la unidad robada realizaron disparos de arma de fuego contra los agentes que intentaban marcarles el alto, quienes repelieron la agresión.

Posteriormente, a la altura de la colonia Francisco J. Mújica, los investigados detuvieron la marcha, descendieron del vehículo y efectuaron nuevamente disparos contra los elementos policiales, para después huir a pie. Durante la persecución, Juan Pablo “N” accionó en repetidas ocasiones su arma de fuego contra los agentes, con la finalidad de privarlos de la vida.

Finalmente, ambos sujetos fueron localizados y aprehendidos por personal policial, siendo puestos a disposición del Ministerio Público, y tras celebrarse la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención, formuló imputación y resolvió vincularlos a proceso, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.