Proam clausura industria en Charo al no contar con autorizaciones ambientales

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a una denuncia ciudadana recibida a través del 800 00 77 626, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró una empresa dedicada a la elaboración de tejas de plástico ubicada en el municipio de Charo.

De acuerdo con la denuncia recibida, el sitio generaba emisiones de humo y olores a la atmósfera, por lo que en apego a las atribuciones de la Proam se llevó a cabo una visita de inspección a las instalaciones, para constatar lo mencionado en la denuncia.