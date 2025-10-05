Priscilla se intensifica a huracán en el Pacífico y amenaza con lluvias intensas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical Priscilla se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte emitido a las 15:00 horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán se localiza a 470 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Priscilla presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, con un desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h. Se mantiene activa una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Lluvias y oleaje en Michoacán

El sistema ocasionará lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en la costa y el oeste de Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Colima y Guerrero.