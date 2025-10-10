Michoacán

Prioriza FGE de Michoacán la profesionalización de su personal

Prioriza FGE de Michoacán la profesionalización de su personal
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán apuesta por la profesionalización de su personal como pilar para combatir la impunidad, que alcanza el 90% en el estado. Carlos Torres Piña, fiscal general, anunció en un encuentro con medios de comunicación que las convocatorias para plazas incluyen evaluaciones externas y oportunidades de crecimiento interno.

“Hemos apostado por la profesionalización, por supuesto, a las certificaciones de nuestros elementos. Nuestras convocatorias han sido mixtas, a veces solo al personal interno y a veces es abierta. Por ejemplo, los de Policía de Investigación fue abierta, tuvimos 330 registros más o menos, eran 70 plazas y el 80% de las plazas las está obteniendo personal que venía de fuera, no de la misma institución, de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron”
detalló Torres Piña

El encargado de la procuración de justicia enfatizó la necesidad de fortalecer la capacitación, profesionalización y certificación de sus elementos nuevos y de trayectoria, pero también adelantó que se buscará incentivarlos para que alcancen categorías altas.

La FGE colabora con instituciones externas para evaluaciones imparciales:

“Por ejemplo, las direcciones, las subdirecciones, que son atribuciones directas del titular de esta institución, de asignarlas, decidimos hacerlas por convocatoria y esto permite también un incentivo para que quienes colaboran y trabajan en esta institución vean que también pueden crecer".

Torres Piña destacó la colaboración de otras instituciones para realizar evaluaciones y capacitaciones, como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien, en un margen interinstitucional, realiza evaluaciones psicológicas de los elementos.

Te puede interesar:
¿Qué dice la nueva ley de la FGE sobre la ciberseguridad?
Prioriza FGE de Michoacán la profesionalización de su personal

RPO

Profesionalización
FGE Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com