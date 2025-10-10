Prioriza FGE de Michoacán la profesionalización de su personal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán apuesta por la profesionalización de su personal como pilar para combatir la impunidad, que alcanza el 90% en el estado. Carlos Torres Piña, fiscal general, anunció en un encuentro con medios de comunicación que las convocatorias para plazas incluyen evaluaciones externas y oportunidades de crecimiento interno.
El encargado de la procuración de justicia enfatizó la necesidad de fortalecer la capacitación, profesionalización y certificación de sus elementos nuevos y de trayectoria, pero también adelantó que se buscará incentivarlos para que alcancen categorías altas.
Torres Piña destacó la colaboración de otras instituciones para realizar evaluaciones y capacitaciones, como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien, en un margen interinstitucional, realiza evaluaciones psicológicas de los elementos.
RPO