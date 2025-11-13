Prioritario, el fortalecimiento de las Policías municipales: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos minutos de ingresar a la 21 Zona Militar para la reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recalcó que uno de los planteamientos que considera como prioritario abordar es el fortalecimiento de las policías municipales.

En entrevista colectiva, el edil subrayó que, para que el Plan Michoacán pueda concretarse y dar resultados óptimos, es necesario garantizar su continuidad.

“El problema de los planes es que, a la falta de continuidad, se retira la Federación y volvemos a lo mismo; necesitamos el fortalecimiento de las policías municipales, con depuración primero, capacitación, equipamiento y el incremento de los elementos (…)”, expresó.

Por lo anterior, Martínez Alcázar insistió en que, para atender estos rubros, es indispensable revisar los recursos que se destinan a los municipios.

“No queremos un quinto plan, queremos que este funcione (…)”, recalcó el edil, al señalar que lo que se requiere es un apoyo no solo reactivo, sino con continuidad.

