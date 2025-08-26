Principal competencia de las telenovelas mexicanas son las redes sociales y plataformas: Juan Osorio

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).-“Los pioneros del género y los que inventamos las telenovelas fuimos nosotros (…)”, afirmó Juan Osorio, productor mexicano de diversas telenovelas, entre ellas la más reciente titulada “Amanecer”.

En rueda de prensa realizada en Pátzcuaro, se le preguntó al productor cómo trabaja su gremio para reconquistar al público mexicano frente al auge de las producciones coreanas, que han tenido un gran impacto durante los últimos años.

Al respecto, Osorio destacó que los mexicanos fueron los pioneros en el género y que, tras años en la industria, siempre es necesario trabajar por mejorar los productos televisivos.