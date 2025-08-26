Principal competencia de las telenovelas mexicanas son las redes sociales y plataformas: Juan Osorio

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).-“Los pioneros del género y los que inventamos las telenovelas fuimos nosotros (…)”, afirmó Juan Osorio, productor mexicano de diversas telenovelas, entre ellas la más reciente titulada “Amanecer”.
En rueda de prensa realizada en Pátzcuaro, se le preguntó al productor cómo trabaja su gremio para reconquistar al público mexicano frente al auge de las producciones coreanas, que han tenido un gran impacto durante los últimos años.
Al respecto, Osorio destacó que los mexicanos fueron los pioneros en el género y que, tras años en la industria, siempre es necesario trabajar por mejorar los productos televisivos.
“Nosotros competimos con nosotros mismos, a mejorar nuestro producto, a conquistar cada día. Para nosotros la competencia más fuerte son las redes sociales y plataformas”, señaló.
El productor también reconoció de manera positiva la apertura del mercado para ese tipo de producciones. Sin embargo, recalcó que en 2016 viajó a Corea con su equipo de escritores para observar qué estaban haciendo en dicho país asiático respecto a estos proyectos.
“Y nada, es una copia de las novelas mexicanas adaptadas. A nosotros no nos preocupa eso. Más bien, de lo que tenemos que estar orgullosos es de nuestras raíces, de nuestras historias y de un elenco que son nuestros actores de primera (…)”, recalcó.
mrh