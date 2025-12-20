Primeros dictámenes descartan que cuerpo hallado del mar de Ixtapa corresponda al joven Jesús M.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varias horas de incertidumbre tras el hallazgo de un cadáver flotando a tres millas náuticas de la zona hotelera de Ixtapa-Zihuatanejo, autoridades han descartado que se trate del adolescente michoacano Jesús M.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que, tras los primeros dictámenes periciales, se determinó de manera preliminar que los restos corresponden a una persona adulta. Además, familiares que acudieron a realizar el reconocimiento del cuerpo señalaron que no se trata de su ser querido.

Cabe recordar que elementos de la Armada de México atendieron el reporte de una persona sin vida flotando en el mar, en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue asegurado y trasladado al muelle principal, donde ya lo esperaba personal del Servicio Médico Forense, para continuar con los protocolos correspondientes.

Esperanza rota: la historia de Jesús M.

Durante los primeros momentos posteriores al hallazgo, había esperanza entre familiares y amigos de que pudiera tratarse de Jesús M., el joven de 16 años desaparecido desde el 22 de noviembre en Playa Jardín, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Jesús, estudiante del CETIS 34, se lanzó al mar sin dudarlo para rescatar a su amiga, quien era arrastrada por la corriente. Logró acercarla a la orilla y ponerla a salvo. Ella sobrevivió. Él no. La corriente lo arrastró mar adentro, frente a la mirada impotente de bañistas, rescatistas y amigos.

mrh