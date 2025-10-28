Primero coordinación con SSP antes que comparecencia ante el Congreso: GPMorena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada de Morena, Emma Rivera Camacho, rechazó llamar a comparecencia al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, por los recientes casos de extorsión a limoneros y el asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo Manríquez. En su lugar, propuso establecer un diálogo permanente con las autoridades para contribuir a la Ley General contra la Extorsión.

A pregunta expresa, Rivera Camacho enfatizó la necesidad de coordinación por encima de un llamado a cuentas al responsable de la seguridad pública en la entidad:

“Tendríamos que establecer un diálogo permanente con las instancias de seguridad, pero no precisamente para llamar a cuentas, sino para establecer una coordinación que nos permita, desde Michoacán, contribuir a que la Ley General contra la Extorsión cumpla los objetivos que se pretenden en torno a ese tema tan sentido que es el de la inseguridad”, declaró.