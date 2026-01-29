Primera sesión del Congreso de Michoacán se adelantará al 4 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, anunció que la agenda para el próximo periodo legislativo será robusta, con un enfoque en reformas clave para garantizar la estabilidad financiera del estado. La primera sesión, originalmente programada para el 15 de febrero, se adelantará al 4 de febrero, seguida de otra el 11 del mismo mes, para agilizar los pendientes.

Entre las prioridades, destacó la discusión de la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para prohibir el endeudamiento público a largo plazo, una medida que busca proteger los recursos públicos y evitar compromisos que afecten a administraciones futuras.

Alanís Sámano explicó que esta iniciativa constitucional sobre la deuda no implica asfixiar las finanzas estatales, sino asegurar que los recursos se destinen a inversiones sociales y no al pago de intereses.

“Hay una agenda muy robusta porque entramos con mucha fuerza a discutir un tema que nos interesa mucho como michoacanas, michoacanas que tiene que ver con garantizar que no se comprometan los recursos del Estado en el largo plazo con esta iniciativa sobre la deuda, el no endeudamiento a largo plazo, que eso no quiere decir asfixiar las finanzas y la operatividad del gobierno y del Estado en su conjunto”, declaró la diputada.

La propuesta del gobernador, presentada en diciembre de 2025, busca reformar la Constitución estatal para prohibir a los gobiernos contratar deuda pública que exceda su periodo de administración. Según el mandatario, desde el inicio de su gobierno en 2021 no se ha contraído nueva deuda, rompiendo con ciclos históricos de endeudamiento excesivo.

Además de la reforma sobre deuda, la agenda incluye la homologación de reformas federales en materia de seguridad y bienestar social, pendientes que no se han armonizado a nivel local. Alanís Sámano resaltó la necesidad de revisar estos aspectos para alinear la legislación michoacana con los avances nacionales, asegurando una implementación efectiva en el estado.

Otro punto clave es el nombramiento oficial del contralor del estado, remitido por el gobernador al Congreso. Esta propuesta deberá pasar por la comisión correspondiente para su análisis y eventual ratificación, contribuyendo a fortalecer la transparencia y el control interno en la administración pública.

La decisión de adelantar las sesiones refleja una voluntad de acelerar los trabajos legislativos en un periodo marcado por temas estratégicos para Michoacán. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) calificó la reunión inicial como productiva, sentando las bases para un avance eficiente en los pendientes acumulados.

