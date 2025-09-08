Primer torneo “Canotaje por la Paz” fomenta la cohesión social y la prevención del delito: SESESP

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) llevó a cabo en los manantiales de Urandén, en Pátzcuaro, el primer torneo “Canotaje por la Paz”, que tiene como objetivo fomentar la cultura de paz, prevención del delito y la sana convivencia a través del deporte.

El evento contó con la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas en dos estilos de competencia: canoa canadiense y canoa tarasca, en ramas femenil y varonil, con categorías infantil, juvenil y libre. Con ello se busca promover la integración comunitaria, el sentido de pertenencia y el uso responsable de los espacios naturales.