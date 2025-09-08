Primer torneo “Canotaje por la Paz” fomenta la cohesión social y la prevención del delito: SESESP

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) llevó a cabo en los manantiales de Urandén, en Pátzcuaro, el primer torneo “Canotaje por la Paz”, que tiene como objetivo fomentar la cultura de paz, prevención del delito y la sana convivencia a través del deporte.
El evento contó con la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas en dos estilos de competencia: canoa canadiense y canoa tarasca, en ramas femenil y varonil, con categorías infantil, juvenil y libre. Con ello se busca promover la integración comunitaria, el sentido de pertenencia y el uso responsable de los espacios naturales.
Durante la inauguración, el secretario Ejecutivo del SESESP, César Erwin Sánchez Coria, destacó que el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer la cohesión social: “el canotaje, además de promover nuestra identidad y tradiciones, ayuda a generar disciplina, unión comunitaria y a mantenernos lejos de la violencia y las adicciones”.
El funcionario también reconoció la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que ha permitido impulsar acciones de prevención del delito con un enfoque integral que prioriza la participación ciudadana, el deporte y la cultura.
En esta primera edición se contó con la participación de 95 canoístas y remeras, así como una afluencia de más de 400 espectadores.
El segundo torneo “Canotaje por la Paz” se llevará a cabo en la isla de Janitzio el próximo 20 de septiembre. Con estas actividades, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de consolidar una cultura de paz en el estado, fortaleciendo el tejido social.
mrh