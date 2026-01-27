PRI urge a la creación de Ley integral de Desaparecidos; acusan a Morena de ocultar la lista de víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó un llamado urgente a la creación de una Ley integral para la búsqueda de personas desaparecidas, señalando que la administración actual ha priorizado el ocultamiento de información sobre la atención a las víctimas.

Valencia Reyes criticó la inacción del partido gobernante, Morena, afirmando que su prioridad ha sido "hacer desaparecer la lista de desaparecidos" porque esta exhibe el "fracaso documental de su estrategia" en materia de seguridad y procuración de justicia.

"El tema es que Morena tiene otras prioridades. Ellos quisieran desaparecer la lista de desaparecidos. Les incomoda, porque exhibe el fracaso documental de su estrategia," declaró el líder priista.

El dirigente del PRI enfatizó que, a pesar de que existen leyes suficientemente claras que, de aplicarse, cambiarían la situación, la inercia de la inacción persiste.

Valencia Reyes hizo referencia indirecta a la necesidad de aplicar el marco legal existente, señalando que la responsabilidad de estos actos —ya sean por acción u omisión— recae en el Estado, incluyendo a las autoridades municipales.

A pesar del panorama, Valencia Reyes manifestó una "luz de esperanza", con el cambio en la titularidad de la Fiscalía de Michoacán, señalando como ejemplo positivo que a las familias de víctimas, como las de Carlos Eduardo Bessiara Ortiz y Javier Rubén García (desaparecidos en Irimbo en marzo de 2025), se les asignara un abogado asesor apenas en diciembre, lo que sugiere un interés renovado en atender expedientes previamente estancados.