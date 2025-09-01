PRI Michoacán no estará presente en toma de protesta de nuevos juzgadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán no estará presente a través de sus representantes en el Congreso local, en la toma de protesta de los nuevos juzgadores del Poder Judicial de Michoacán (PJEM) y lo calificó como “tribunal del acordeón”.
Durante un evento en el comité estatal priista, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal, anunció que, al igual que sus legisladores federales, el PRI local no participará en la sesión programada para el 15 de septiembre.
“No es un tribunal legítimo, porque no representa la voluntad popular, sino la voluntad unipersonal del gobernador y de las personas con las que se puso de acuerdo para nombrar magistrados y jueces. ¿Qué justicia habrá con ellos? La que el gobierno quiera y la que usen a su conveniencia”, afirmó.
La decisión responde a la reforma judicial aprobada en 2024, que permite la elección de jueces por voto popular, una medida impulsada principalmente por Morena sus aliados y criticada por el PRI a nivel nacional por politizar la justicia. En Michoacán, Valencia acusó al Poder Ejecutivo de lograr una mayoría calificada “artificial” en el Congreso local para avalar estas reformas judiciales.
“Esas reformas no son válidas, porque no reflejan la voluntad del pueblo en un proceso electoral, sino una mayoría manipulada con presiones y amenazas. El PRI se niega a ser parte de esta “farsa histórica”. mencionó.
Valencia Reyes advirtió que con el tiempo se expondrá la fragilidad del nuevo tribunal de justicia. “Como el acordeón, se quedará sin aire y se desmoronará", comparó el dirigente.
Es de mencionar que, a nivel nacional, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció la ausencia de las y los legisladores de su partido se ausentarán de las tomas de protesta del nuevo Poder Judicial de la Federación, acción que se replicará en Michoacán. En el congreso local, la bancada priista está conformada por Guillermo Valencia y Adriana Campos Huirache.
BCT