PRI Michoacán no estará presente en toma de protesta de nuevos juzgadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán no estará presente a través de sus representantes en el Congreso local, en la toma de protesta de los nuevos juzgadores del Poder Judicial de Michoacán (PJEM) y lo calificó como “tribunal del acordeón”.

Durante un evento en el comité estatal priista, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal, anunció que, al igual que sus legisladores federales, el PRI local no participará en la sesión programada para el 15 de septiembre.

“No es un tribunal legítimo, porque no representa la voluntad popular, sino la voluntad unipersonal del gobernador y de las personas con las que se puso de acuerdo para nombrar magistrados y jueces. ¿Qué justicia habrá con ellos? La que el gobierno quiera y la que usen a su conveniencia”, afirmó.