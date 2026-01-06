PRI Michoacán busca colocar busto de Carlos Manzo en La Ruana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, encabezado por su dirigente estatal Guillermo Valencia Reyes, buscará erigir un busto en honor a Carlos Manzo Rodríguez, en la localidad de La Ruana. Esta iniciativa surge como un gesto de reconocimiento a la memoria del exalcalde de Uruapan y se suma al propósito de restaurar y honrar la figura de Hipólito Mora Chávez, también víctima de la violencia que azota la región.

La propuesta de colocar un busto de Manzo Rodríguez en La Ruana, junto con el de Hipólito Mora, busca enviar un mensaje contundente contra la delincuencia y en defensa de quienes alzan la voz por la justicia y la seguridad, mencionó el priista en rueda de prensa.

El dirigente expuso el busto de Mora y sus visibles afectaciones por vandalismo, un acto que Valencia Reyes calificó como una afrenta no solo a la memoria del fundador de las autodefensas, sino a la causa que ambos líderes sociales representaban.

Guillermo Valencia Reyes expresó su compromiso de restaurar el busto de Hipólito Mora, que fue derribado y vandalizado, y de volver a colocarlo en su sitio. Asimismo, anunció la intención de añadir el busto de Carlos Manzo, quien lo acompañó a esa localidad a colocar el busto del exlíder autodefensa.