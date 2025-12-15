Prevenir la violencia en todas sus manifestaciones, prioridad de la FGE para construir una sociedad en paz: Torres Piña

Señaló que el manejo irresponsable de estas plataformas puede derivar en problemáticas graves como ansiedad y depresión, así como en delitos como extorsiones, secuestros virtuales y robo de identidad, por lo que resaltó que estos foros tienen como finalidad prevenir que las y los jóvenes se conviertan en víctimas de la delincuencia organizada.

Así mismo, destacó que, como parte de estas acciones, se aplican encuestas a madres y padres de familia para identificar las principales problemáticas que enfrentan las y los adolescentes y, con base en ello, canalizar la información a las instituciones correspondientes.

“Las mejores influencias que podemos tener son papá y mamá; siempre contaremos con alguien que nos ama en casa. De ahí la importancia de desconectarnos de los entornos digitales y reconectar con la familia; ese es el objetivo de este evento, así como recuperar la confianza en nosotros mismos y en la familia”, expresó.