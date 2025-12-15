Prevenir la violencia en todas sus manifestaciones, prioridad de la FGE para construir una sociedad en paz: Torres Piña

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo en el municipio de Uruapan el foro de ciberseguridad preventivo “DESKONEC-TATE y REKONEC-TATE”, dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria de diversas instituciones educativas del municipio, con el objetivo de promover el uso responsable de las plataformas digitales, fortalecer valores y prevenir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos cibernéticos o conductas vinculadas a la delincuencia organizada.
Durante su intervención y ante la Presidenta Municipal, Grecia Quiroz García, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, explicó que este evento corresponde al sexto foro de ciberseguridad que realiza la institución, como parte de una estrategia preventiva para acercar a las juventudes información clara y oportuna sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de redes sociales y entornos digitales.
Señaló que el manejo irresponsable de estas plataformas puede derivar en problemáticas graves como ansiedad y depresión, así como en delitos como extorsiones, secuestros virtuales y robo de identidad, por lo que resaltó que estos foros tienen como finalidad prevenir que las y los jóvenes se conviertan en víctimas de la delincuencia organizada.
Así mismo, destacó que, como parte de estas acciones, se aplican encuestas a madres y padres de familia para identificar las principales problemáticas que enfrentan las y los adolescentes y, con base en ello, canalizar la información a las instituciones correspondientes.
“Las mejores influencias que podemos tener son papá y mamá; siempre contaremos con alguien que nos ama en casa. De ahí la importancia de desconectarnos de los entornos digitales y reconectar con la familia; ese es el objetivo de este evento, así como recuperar la confianza en nosotros mismos y en la familia”, expresó.
El foro contó también con la participación de la Presidenta Municipal, quien manifestó que, como gobierno municipal, existe un firme interés en las juventudes, al reconocerlas como el presente y el futuro de la sociedad.
La alcaldesa subrayó que niñas, niños y adolescentes atraviesan diversas formas de violencia, muchas de las cuales se reproducen a través de redes sociales, utilizadas en ocasiones para ofender, violentar o degradar a otras personas. Advirtió que la delincuencia organizada emplea medios digitales y videojuegos para el reclutamiento, sin que en muchos casos, las y los jóvenes, dimensionen los riesgos que ello implica, lo que puede derivar en la comisión de delitos que afectan de manera significativa a la ciudadanía.
El evento contó con la participación especial de Guasin Show, mejor conocido como la “Patrulla de la Risa”, quien compartió con las y los estudiantes un mensaje formativo, dinámico y cercano sobre la importancia del autocuidado, la toma de decisiones responsables, la prevención y el fortalecimiento de la autoestima, reforzando el mensaje de reconectar con la familia y los valores, a través de una emotiva dinámica de reintegración familiar.
Finalmente, Patricia Navarrete Soriano, Titular de la Policía Cibernética, expuso recomendaciones prácticas para reconocer conductas de riesgo en el entorno digital, resguardar la información personal y saber cómo proceder ante situaciones como acoso en línea, creación de perfiles falsos, intentos de extorsión o la divulgación de contenido sin autorización, así como las repercusiones sociales y legales de estas conductas.
La FGE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos municipales, las instituciones educativas y las familias, para fortalecer la prevención del delito y generar entornos digitales y sociales más seguros para las juventudes michoacanas.
