Prevén producción de mil 300 toneladas de pescado y marisco en Michoacán para Cuaresma 2024

Señaló que, durante estos meses destacan especies comerciales como tilapia, trucha y bagre, los tres de acuacultura, y de mar, guachinango y langostino, este último proveniente de Infiernillo, una incursión reciente en la oferta de temporada. Además, hizo hincapié en que mantienen un convenio de colaboración con Sinaloa para tener variedad de camarón en su catálogo de productos.

Hernández Orozco subrayó que durante este periodo de las celebraciones de pascua, solo el charal se va a encontrar en veda, cuya temporada abarca del 1 de marzo al 30 de abril, no obstante, reconoció que no se prevé inconveniente alguno con esta variedad de pescado, ya que su demanda no es abundante durante la semana santa, y que el producto en veda, próximo a esta temporada, será la langosta de la costa michoacana, que iniciará del 1 de julio al 30 de octubre, lo cual no representa afectaciones en el programa.