Prevén menor asistencia de docentes para refuerzo de Covid-19 en Michoacán

El delegado comentó que para aquellos trabajadores de la educación que no alcancen a asistir a la jornada de aplicación de la vacuna Moderna como refuerzo contra el Covid-19, ya sea por enfermedad o que no estén en la ciudad, se analiza si en otra fecha puedan recibir el biológico y otra farmacéutica.

Respecto al rechazo que han expresado docentes contra la vacuna Moderna, Pantoja Arzola sostuvo que aunque se ha generado una campaña de desprestigio sobre ciertos biológicos, como fue el caso de Cansino, Sputnik V y ahora Moderna, por lo que muchos docentes prefirieron inmunizarse en el grupo etario que le correspondía.

Dijo que también aunque no era recomendable, un porcentaje bajo de maestros que se aplicaron Cansino posteriormente se vacunaron más adelante con otro biológico, lo que, dijo, no se pudo controlar por no tener el filtro necesario.

