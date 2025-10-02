Prevén lluvias muy fuertes en Michoacán por sistema ciclónico en el Pacífico en próximas horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una zona de baja presión con potencial ciclónico en el sur de Guerrero, junto a una vaguada monzónica frente al Pacífico Sur, provocará lluvias muy fuertes en diversas regiones de Michoacán durante las próximas horas.
De acuerdo con Protección Civil Michoacán, se prevé la ocurrencia de lluvias aisladas por la mañana en zonas costeras, mientras que por la tarde se espera un ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado.
La información fue difundida este jueves a través de redes sociales y se basa en el informe meteorológico número 549 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido por Conagua.
Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y chubascos en municipios como:
Costa
Tepalcatepec
Tierra Caliente
Infiernillo
Pátzcuaro-Zirahuen
Purépecha
Lerma-Chapala
Bajío
Cuitzeo
Oriente del estado
En tanto, se mantiene una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que genera temperaturas elevadas y condiciones propicias para la formación de tormentas en combinación con humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caídas de árboles o cortes de luz, y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
rmr