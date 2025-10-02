Prevén lluvias muy fuertes en Michoacán por sistema ciclónico en el Pacífico en próximas horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una zona de baja presión con potencial ciclónico en el sur de Guerrero, junto a una vaguada monzónica frente al Pacífico Sur, provocará lluvias muy fuertes en diversas regiones de Michoacán durante las próximas horas.

De acuerdo con Protección Civil Michoacán, se prevé la ocurrencia de lluvias aisladas por la mañana en zonas costeras, mientras que por la tarde se espera un ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado.

La información fue difundida este jueves a través de redes sociales y se basa en el informe meteorológico número 549 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido por Conagua.

Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y chubascos en municipios como: