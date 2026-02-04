Prevén este viernes toma de caseta en tramo San Ángel Zurumucapio de la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de una comunidad ubicada en el tramo carretero San Ángel Zurumucapio, sobre la Autopista Siglo XXI, anunciaron que llevarán a cabo la toma de una caseta remota y del tramo carretero como medida de presión ante la falta de respuesta a diversas solicitudes realizadas durante el año 2025.
De acuerdo con un comunicado difundido públicamente, el plazo de 15 días naturales otorgado para recibir respuesta a diversas solicitudes realizadas durante el año 2025 ya venció, sin que hasta el momento se haya presentado una solución concreta.
Ante esta situación, y tras un análisis colectivo, la Asamblea General, como máxima autoridad comunitaria, determinó realizar la toma como una medida pacífica de exigencia, con el objetivo de que las autoridades competentes atiendan y resuelvan a la brevedad las demandas planteadas.
El comunicado detalla que esta acción iniciará el viernes 6 de febrero de 2026 y se llevará a cabo como un paro de carácter indefinido, el cual se mantendrá vigente hasta que se logre una solución integral y satisfactoria a la problemática que persiste en la Autopista Siglo XXI, particularmente en el tramo mencionado.
Finalmente, los representantes comunitarios señalaron que el aviso se emite con la finalidad de informar con anticipación a las autoridades y a la ciudadanía en general, para que puedan tomar sus previsiones ante posibles afectaciones a la circulación vehicular.
mrh