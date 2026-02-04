Michoacán

Prevén este viernes toma de caseta en tramo San Ángel Zurumucapio de la Siglo XXI

Prevén este viernes toma de caseta en tramo San Ángel Zurumucapio de la Siglo XXI
FB/Concejo Comunal Indígena San Ángel Zurumucapio 2025-2027
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de una comunidad ubicada en el tramo carretero San Ángel Zurumucapio, sobre la Autopista Siglo XXI, anunciaron que llevarán a cabo la toma de una caseta remota y del tramo carretero como medida de presión ante la falta de respuesta a diversas solicitudes realizadas durante el año 2025.

De acuerdo con un comunicado difundido públicamente, el plazo de 15 días naturales otorgado para recibir respuesta a diversas solicitudes realizadas durante el año 2025 ya venció, sin que hasta el momento se haya presentado una solución concreta.

Ante esta situación, y tras un análisis colectivo, la Asamblea General, como máxima autoridad comunitaria, determinó realizar la toma como una medida pacífica de exigencia, con el objetivo de que las autoridades competentes atiendan y resuelvan a la brevedad las demandas planteadas.

El comunicado detalla que esta acción iniciará el viernes 6 de febrero de 2026 y se llevará a cabo como un paro de carácter indefinido, el cual se mantendrá vigente hasta que se logre una solución integral y satisfactoria a la problemática que persiste en la Autopista Siglo XXI, particularmente en el tramo mencionado.

Finalmente, los representantes comunitarios señalaron que el aviso se emite con la finalidad de informar con anticipación a las autoridades y a la ciudadanía en general, para que puedan tomar sus previsiones ante posibles afectaciones a la circulación vehicular.

mrh

Siglo XXI
San Ángel Zurumucapio

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com