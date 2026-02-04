Prevén este viernes toma de caseta en tramo San Ángel Zurumucapio de la Siglo XXI

Ante esta situación, y tras un análisis colectivo, la Asamblea General, como máxima autoridad comunitaria, determinó realizar la toma como una medida pacífica de exigencia, con el objetivo de que las autoridades competentes atiendan y resuelvan a la brevedad las demandas planteadas.

El comunicado detalla que esta acción iniciará el viernes 6 de febrero de 2026 y se llevará a cabo como un paro de carácter indefinido, el cual se mantendrá vigente hasta que se logre una solución integral y satisfactoria a la problemática que persiste en la Autopista Siglo XXI, particularmente en el tramo mencionado.

Finalmente, los representantes comunitarios señalaron que el aviso se emite con la finalidad de informar con anticipación a las autoridades y a la ciudadanía en general, para que puedan tomar sus previsiones ante posibles afectaciones a la circulación vehicular.

mrh