Prevén bajas temperaturas en Michoacán a partir del martes

"Todo el norte del estado es zona serrana prácticamente, desde la zona de Zacapu, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, la parte sur de Morelia, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, la zona de Villa Madero, Acuitzio, toda esa zona del sur de Morelia", refirió.

Especificó que el martes será el día más intenso para la baja temperatura, mientras que la madrugada del miércoles y jueves se presentarán temperaturas de 0 a 5 grados Centígrados.

Ante este panorama, en información proporcionada a MIMORELIA.COM por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las regiones que continuarán con ambiente frío son Oriente, Purépecha, Bajío, Lerma-Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro-Zirahuén. En la Costa se prevén lluvias aisladas.

Estas condiciones se derivan de los efectos del frente fío número 30 y su masa de aire polar, que ocasionarán descensos de temperatura y bancos de neblina matutinos en zonas montañosas.

RYE