Prevén 220 mil turistas en santuarios de la mariposa Monarca en Michoacán

Recordó que como parte de crear también un turismo sustentable, las medidas sanitarias son: conservar la sana distancia, utilizar cubrebocas todo el tiempo, queda prohibido desechar cualquier tipo de cubrebocas en la zona, no se podrá usar ni sprays ni gel antibacterial en la zona núcleo para no afectar el ecosistema de la mariposa, no tirar basura ni dejar residuos en los santuarios.

Aseguró que en la región del país Monarca se ha logrado cero tala en la zona y se siembran 2 millones de oyameles con el programa federal “Sembrando Vida” en la región.

El horario de visita a los santuarios es de 9:00 a 17:00 horas.

EA