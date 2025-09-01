Michoacán

Prevé PC lluvias intensas y descargas eléctricas esta tarde en zonas de Michoacán

Prevé PC lluvias intensas y descargas eléctricas esta tarde en zonas de Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Protección Civil Michoacán emitió una alerta por la probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones del estado durante las próximas tres horas.

De acuerdo con la dependencia estatal, las zonas con mayor riesgo son:

  • Oriente

  • Cuitzeo

  • Bajío

  • Lerma–Chapala

  • Región Purépecha

  • Pátzcuaro–Zirahúen

  • Tierra Caliente

  • Infiernillo

  • Tepalcatepec

  • Costa

Autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, evitar zonas de riesgo como ríos, arroyos y laderas inestables, y mantenerse informada a través de canales oficiales.

