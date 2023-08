Prevé Luis Navarro dejar Secretaría de Finanzas en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin descartar una intención de buscar alguna candidatura, Luis Navarro García señaló enero del siguiente año como el mes idóneo para renunciar a la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA), esto con el fin de cerrar el 2023 y dejar listo el presupuesto para el 2024.

"Si me tengo que ir, yo quisiera irme en enero, ahorita no voy a renunciar, yo no me quiero ir, pero si me tengo que ir a jugar algo, lo que sea, por un tema de responsabilidad con el estado debe ser una vez que concluyamos, sería en enero".

En entrevista el funcionario refirió que, en caso de dejar la dependencia, buscará dejar la mayor tranquilidad, transparencia y las finanzas blindadas.

Si bien, Navarro García no descartó tener interés en algún puesto de elección popular, dijo, aún no es el momento para hacer público.

En torno a la propaganda que se ha colocado en diferentes calles de Morelia, con el rostro del secretario, recordó que ya existe una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), descartando que sea él el responsable de esa publicidad, así como de recientes llamadas telefónicas a través de las cuales, se somete a los ciudadanos a una encuesta respecto a la labor de Navarro en la dependencia.

Sobre lo anterior, el funcionario dijo, se trata de una estrategia de "fuego amigo".

"Lamentablemente hay mucho fuego amigo en esto, yo he escuchado declaraciones de otros actores políticos en donde de repente hace señalamientos negativos de mi persona, yo no voy a responder, yo respeto porque no sabemos si luego nos va a tocar bailar juntos".

Insistió en que, por el momento su prioridad es estar 100% enfocado en trabajar en la SFA.

RYE