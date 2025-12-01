Prevé FGE de Michoacán un presupuesto de más de 1.8 mil mdp en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) busca que en el 2026 se tenga un presupuesto de mil 873 millones 420 mil 010 pesos, con la finalidad de fortalecer a los recursos humanos, haya mayor equipamiento y se fortalezca la tecnología.

El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, resaltó que la propuesta fue plasmada en el Paquete Fiscal 2026 que presentó el Gobierno de Michoacán al Congreso del Estado, por lo que está dispuesto a acudir con los legisladores para que no haya una disminución en la propuesta y realmente se pueda cubrir las necesidades existentes al interior del organismo procurador de justicia.

Refirió que esta propuesta es 15.31 por ciento mayor en comparación con este año, que fue de mil 616 millones 830 mil 928 pesos; es decir, tiene una diferencia de 256 millones 589 mil 082 pesos.

A lo anterior, puntualizó que la principal vertiente a atender es fortalecer e incrementar el salario del personal que llamó como "triada"; indicó que se busca dar las condiciones salariales y laborales a los ministerios públicos, peritos y policías de investigación para fortalecer los casos que se presenten.