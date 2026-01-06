Prevé Coparmex menor participación de mujeres en el trabajo para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), que aglutina a un amplio grupo de empresarios y empresarias, prevé para este 2026 una menor participación de mujeres -en edad de trabajar- en entornos laborales.

A nivel nacional, la Coparmex apuntó que este año México enfrentará un entorno laboral caracterizado por una mejor expansión de su fuerza de trabajo y por una participación insuficiente de amplios segmentos de la población en edad de trabajar, particularmente las mujeres.

Lo anterior, a decir del sector empresarial, se debe a las desaceleraciones de la población económicamente activa, además de una tasa de participación laboral nacional de 59.5 por ciento, así como brechas de casi 30 puntos porcentuales entre los hombres y las mujeres:

"Esto anticipa un reto estructural: sostener la actividad económica con una base laboral limitada", Coparmex.

Respecto a la informalidad laboral, los datos de la Confederación, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), registran un 55 por ciento, lo que se traduce en una limitante en la recaudación y la seguridad social. En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo plantea una estrategia de capacitación, formalización y empleo digno.

"Sin ella, la informalidad podría mantenerse entre 54% y 56%. El empleo formal es la política social más eficaz; elevar la productividad y fortalecer a las MiPyMEs es clave para generar trabajo formal y mayores ingresos sostenibles", Confederación Patronal Mexicana.

Cabe mencionar que, durante el segundo trimestre del 2025, Michoacán se ubicó en el cuarto lugar nacional en crecimiento económico, con un 3.7 por ciento de abril a junio, lo que coloca a la entidad en la cuarta posición, por debajo de Hidalgo, Nuevo León y Ciudad de México, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

Por su parte, en noviembre del año pasado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió que la entidad cruzó la frontera de los 500 mil empleos formales. "No basta pagarles a los trabajadores el sábado o la quincena si no se hace de manera formal. No basta con pagar la raya, eso es de la época del porfirismo", apuntó.

rmr