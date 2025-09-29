Pretende SEE reanudar clases en Coahuayana a la brevedad

En entrevista, sin decir cuántas escuelas fueron suspendidas este lunes, refirió que se entiende la situación por la que están pasando en el municipio, toda vez que son de causa mayor que pone en peligro no solo a las y los estudiantes, sino también a los docentes, administrativos y población en general.

Por lo que especificó que, junto con la Secretaría de Gobierno se analiza reanudar clases a la brevedad, inclusive este martes, si las condiciones de seguridad son las idóneas.

La reanudación de clases, comentó, se espera sea a partir de este martes, además las mesas interinstitucionales continúan atendiendo la situación para que se restablezca el orden en el municipio.

