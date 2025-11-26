Michoacán

Presupuesto Michoacán 2026 reconoce urgencia de competitividad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, por un monto de 107 mil 884 millones de pesos, reconoce que las remesas familiares —que representan más del 18% del PIB estatal— cayeron 3.5% entre enero y agosto de 2025, al pasar de 5 mil 646.6 millones de dólares en todo 2024 a poco más de 4 mil 700 millones en los primeros ocho meses del año.

Aunque Michoacán se mantiene como líder nacional en recepción de remesas, el documento entregado al Congreso refiere expresamente que:

"Si bien la recepción de remesas que representa más del 18% del PIB estatal no es un logro del gobierno, por el contrario, es un dato que nos indica la urgente necesidad de elevar la competitividad y mejorar las condiciones económicas y sociales de Michoacán".

El estado ocupa el lugar 29 en el Índice de Competitividad Estatal 2025, con debilidades en baja escolaridad, bajos ingresos laborales, exclusión social, altos niveles de pobreza y rezago en innovación tecnológica.

Las remesas sostienen a miles de familias, pero también evidencian que muchos michoacanos siguen dependiendo de dólares enviados desde Estados Unidos, golpeados por políticas antimigratorias más duras.

En el proyecto se asume que, sin competitividad real, no habrá desarrollo. El presupuesto 2026 será la primera prueba para saber si los números alcanzan para romper el círculo de pobreza y migración.

Este miércoles, en sesión ordinaria, se dará lectura a la iniciativa del proyecto de presupuesto para Michoacán, el cual será turnado a las comisiones unidas de Programación y de Deuda Pública. Se espera que a mediados de diciembre, la 76 Legislatura apruebe el presupuesto.

