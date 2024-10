Presupuesto 2025 sin reemplacamientos ni nuevos impuestos: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado (SFA), Luis Navarro García, adelantó que el presupuesto 2025 vendrá sin nuevos impuestos ni reemplacamientos, lo anterior tras señalar que ya se tiene integrado aproximadamente el 95 por ciento de la propuesta, la cual abarca por lo menos 80 unidades programáticas presupuestales.

En ese sentido, señaló que se entregará al Congreso del Estado un proyecto claro, por lo que confió en que su aprobación sea rápida como en años anteriores y se dé entre el día 20 al 22 de diciembre.

“Lo que pretendemos que, si bien en los años anteriores se ha aprobado sobre el día 20 a 22 de diciembre, esperamos que este presupuesto que viene tenga las mismas condiciones porque viene muy claro, al final no vienen ni temas de deuda, como lo hemos manejado los primeros tres presupuestos, no viene un tema de reemplacamiento, no vienen nuevos impuestos. Al final viene muy a lo que ocupan las dependencias, los diferentes poderes y los organismos públicos descentralizados”, puntualizó.