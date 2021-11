Presupuesto 2022 propuesto por Gobierno de Michoacán, favorable a municipios: alcaldes

Para la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho, “está claro que con este proyecto no hay tintes políticos”; mientras que el representante de los presidentes municipales del Partido del Trabajo, José Luis Téllez Marín externó que será un presupuesto muy completo encaminado a buscar la profesionalización y el uso razonable del recurso, ya que abarca la infraestructura social, urbana, seguridad pública e incluye a las personas más vulnerables como discapacitados.

José Elías Barajas, presidente de Jiquilpan, se sumó a la felicitación tras indicar que no es una tarea fácil “pero lo hemos visto trabajar fuerte y aquí están los resultados”; en tanto que Jesús Infante, representante de los alcaldes del PAN, reconoció que el presupuesto no es deficitario “eso hay que aplaudirlo y me dio gusto poder ver que vamos a tener programas como el Fortapaz”.