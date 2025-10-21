Presunto violador de su madre es detenido en Hidalgo, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Eduardo “N”, investigado por su presunta participación en el delito de violación agravada en perjuicio de su madre.

De acuerdo con la FGE, los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre en una localidad del municipio de Hidalgo, cuando el ahora detenido presuntamente ingresó a la habitación de su madre y la agredió sexualmente.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro llevó a cabo las indagatorias correspondientes, que permitieron al Ministerio Público reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de aprehensión contra el presunto agresor.

En cumplimiento a dicho mandato judicial, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a José Eduardo “N” y lo trasladaron ante el Juez de Control, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.

rmr