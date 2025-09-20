Presunto responsable de privar de la libertad a su pareja es vinculado a proceso en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso contra Armando “N”, por su posible participación en el delito de privación de la libertad, en agravio de su pareja en el municipio de Zitácuaro.

De las investigaciones se establece que los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre cuando la víctima y sus hijas estaban en su domicilio de la localidad de Curungueo. Al sitio llegó Armando “N”, quien obligó a la víctima a permanecer en la vivienda, amenazándola con un cuchillo de atentar contra su vida si intentaba escapar.

La agraviada logró ponerse en contacto con su madre, que al día siguiente llegó en compañía de policías municipales, quienes liberaron a la víctima y detuvieron al presunto responsable.

Armando “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que dio inicio con las diligencias y lo presentó ante el Juez de Control.

En audiencia, y tras valorar los datos de prueba aportados, el órgano jurisdiccional emitió auto de vinculación a proceso en su contra. Además le fue impuesta la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

BCT