Presunto líder delincuencial es detenido en Zirahuén con armas y droga: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado del combate frontal a la delincuencia, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Policía Municipal de Salvador Escalante, detuvieron a una persona extranjera, presunta integrante y líder delincuencial de la región en posesión de tres armas de fuego, dos motocicletas, droga y una granada de fragmentación.

Derivado de recorridos para la disuasión del delito en la localidad de Zirahuén, personal de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y la Policía Municipal realizó el aseguramiento de un hombre, originario del país de Colombia, que portaba insignias de una célula delictiva.

El ahora indiciado llevaba consigo una maleta, en la cual se localizó un fusil calibre 7.62X39 y dos pistolas calibres .9 y .22 milímetros, así como cartuchos útiles y cargadores; además, droga, equipo táctico un aditamento lanzagranadas y una granada de fragmentación.

Al detenido se le relaciona como presunto líder un grupo delincuencial que opera en la región y, junto a lo decomisado, fue presentado ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias respectivas.

La SSP a través del Plan Paricutín trabaja puntualmente para mantener el orden y la tranquilidad en el territorio michoacano.

BCT