Presunto autor del crimen de familia desaparecida en Morelia se queda en la cárcel por vinculación a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Alfredo “N”, por su probable responsabilidad en el secuestro exprés agravado de tres integrantes de una familia que había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la investigación ministerial, el pasado 15 de enero, familiares de las víctimas, identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija de 12 años de edad, denunciaron su desaparición, luego de que fueran vistas por última vez en la capital michoacana.

Posteriormente, como resultado de los actos de investigación, los cuerpos de las tres personas fueron localizados sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

Derivado de trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional, la FGE logró establecer la identidad y posible participación de Alfredo “N” en el secuestro agravado de las víctimas, motivo por el cual fue detenido en el estado de Morelos, donde presuntamente se ocultaba para evadir la acción de la justicia.

En audiencia celebrada este día, un Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y resolvió vincular al imputado a proceso.

Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó el plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

