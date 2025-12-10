Presunto asesino capturado en Zamora; estaba bajo investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado fue detenido en el municipio de Zamora, como parte del operativo interinstitucional implementado bajo el Plan Paricutín.

Elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaban labores de vigilancia en la colonia Generalísimo Morelos, cuando realizaron la aprehensión.

El ahora indiciado también es señalado por su presunta participación en otros hechos delictivos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias legales pertinentes.