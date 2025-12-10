Michoacán

Presunto asesino capturado en Zamora; estaba bajo investigación

Fue detenido en la colonia Generalísimo Morelos
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la JusticiaCORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado fue detenido en el municipio de Zamora, como parte del operativo interinstitucional implementado bajo el Plan Paricutín.

Elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaban labores de vigilancia en la colonia Generalísimo Morelos, cuando realizaron la aprehensión.

El ahora indiciado también es señalado por su presunta participación en otros hechos delictivos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias legales pertinentes.

Te puede interesar:
Michoacán concentra casi la mitad de los atentados con explosivos en México
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

RPO

SSP
Homicidio calificado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com