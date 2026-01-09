Presunto agresor de dos niños cae en Uruapan; CJIM le cumplimenta orden de aprehensión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gerardo “N”, presunto responsable de los delitos de violación equiparada y abuso sexual, cometidos en agravio de dos niños.

De acuerdo con las investigaciones, en octubre de 2023 el imputado habría agredido sexualmente a su prima; así mismo, en septiembre de 2022, presuntamente abusó sexualmente de su primo, de 10 años de edad. Ambos hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el municipio de Uruapan.

Tras la denuncia de lo acontecido ante el CJIM, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se llevaron a cabo las diligencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación, logrando recabar datos de prueba que permitieron establecer la posible responsabilidad del investigado. Derivado de ello, se solicitó y obtuvo del órgano jurisdiccional la respectiva orden de aprehensión.

Agentes de la Fiscalía dieron cumplimiento al mandato judicial y pusieron a Gerardo “N” a disposición del Juez de Control, quien habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

BCT