Presidentes municipales están detrás de bloqueos, acusa Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó eque detrás de las últimas manifestaciones de los productores del campo se encuentran presidentes municipales; sin embargo, no dio nombres de funcionarios.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal hizo un llamado a los ediles que ya tienen ubicados para que dejen a los productores y que sean los campesinos los que sigan con su derecho a la manifestación.

“Pedirles mesura a los presidentes municipales que están algunos atrás de las manifestaciones (...) Yo digo que serenemos los ánimos”, apuntó Ramírez Bedolla.

Recordó que, respecto a los bloqueos, ya hay acercamientos y se ofreció una mesa de diálogo federal, por lo que exhortó a los productores a que liberen las carreteras y autopistas para no afectar a terceros. Alfredo Ramírez subrayó que 82 mil productores reciben apoyos y precios de garantía, y los medianos productores también han tenido acuerdos.

Refirió que también han apoyado a los productores de lenteja, de arroz y de maíz; a estos últimos se les han ofrecido créditos "blandos" y diálogo con la federación, por lo que insistió hacia los ediles que no desvirtúen las manifestaciones:

"Solo es un mensaje para aquellos presidentes que tenemos ubicados que están detrás de las movilizaciones, y no desvirtuemos ninguna manifestación. Cuando hay intereses de otro tipo, como políticos, pues desvirtúan", dijo.

rmr