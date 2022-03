Presidente de la CMIC descarta extorsión contra agremiados

No obstante, en entrevista dijo que en su mayoría se limita a llamadas entrantes, por lo que por seguridad optan por no contestar números desconocidos.

“Afortunadamente para empresarios de la cámara hasta ahorita no tenemos datos de que haya extorsión o algo por el estilo salvo llamadas que siempre te hacen por seguridad ya no contestas, de otro tema no tenemos datos”, mencionó.

En este tenor, apuntó que el hecho de que haya asesinatos en el estado, principalmente el asesinato de dos alcaldes “polariza todo” y se percibe la inseguridad en el territorio estatal.

Por otra parte, el líder empresarial indicó que en cuanto a “moches” no ha tenido reportes, por lo que confió en que los gobiernos se mantengan atentos.

