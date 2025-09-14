Presidenta Sheinbaum sigue con fortalecimiento de salud y seguridad: Carolina Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la rendición de cuentas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Morelia, la secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, destacó que la mandataria ha emprendido acciones concretas para fortalecer los temas de salud y seguridad, los cuales consideró como los principales retos nacionales.

“Ella lo ha dicho: sigue fortaleciendo los temas de salud con programas como Salud Casa por Casa y el abastecimiento de medicamentos mediante las Rutas de la Salud, como un interés primordial. También continúa reforzando muchas más acciones en materia de seguridad”, apuntó la dirigente nacional.

Rangel Gracida resaltó que, durante este primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum ha logrado dar continuidad a programas sociales anteriores, además de impulsar nuevas políticas públicas, entre ellas:

Apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años

Becas Rita Cetina

Programa Salud Casa por Casa

Estos programas, dijo, complementan lo hecho por la administración anterior y reafirman el compromiso del actual gobierno con las causas sociales.

Por otro lado, Rangel mencionó que la presidenta Sheinbaum ha mantenido una posición firme y digna ante decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, priorizando “la defensa de la patria de manera estoica y clara, con coordinación, pero sin subordinación”.

