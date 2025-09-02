Presidenta Sheinbaum impulsa una transformación con resultados: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, resaltó que el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirma que México avanza en una transformación profunda basada en justicia social, seguridad y desarrollo, con resultados tangibles y operativos conjuntos que ya impactan en la disminución de la incidencia delictiva.

En entrevista, Torres Piña señaló que el liderazgo de Sheinbaum marca una nueva etapa de consolidación institucional en el país: "Su gobierno está construyendo un Estado más cercano, eficiente y con una visión humanista. Hoy vemos reflejadas sus políticas públicas en más infraestructura, programas sociales sólidos y una estrategia de seguridad con coordinación real entre federación y estados".

El fiscal destacó que, gracias a este respaldo federal, Michoacán comenzará a fortalecer su capacidad operativa en la procuración de justicia. "La transformación no es un discurso, es un cambio palpable que llega a todas las regiones del país" puntualizó.

Asimismo, reconoció que la visión de Sheinbaum ha permitido establecer mecanismos de colaboración más firmes con el gobierno del estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, generando condiciones para atender la inseguridad y avanzar en la construcción de paz. "Trabajar de manera coordinada es la única ruta para garantizar los derechos de la ciudadanía".

Finalmente, Torres Piña reafirmó el compromiso de la Fiscalía de Michoacán de sumarse a este proyecto y visión de nación de la presidenta.

"Desde nuestra trinchera seguiremos fortaleciendo el acceso a la justicia, combatiendo la impunidad y acompañando la transformación que encabeza nuestra presidenta", apuntó.

rmr