Presidencia del TEEM fue por propuesta de magistrados, aclara Yurisha Andrade

"Yo no tenía la intención de presidir el órgano, pero tuve la invitación por parte de mis compañeros Salvador Contreras que en un inicio formalmente me hizo la propuesta, y posteriormente tuve el respaldo de la magistrada Alma Bahena. Son decisiones que se tienen que platicar previamente, yo siempre he sido muy inclusiva y he tratado de tener una comunicación muy fluida, en un momento se llegó a una votación por mayoría, pero eso no quiere decir que tengamos una diferencia, lejos de una cuestión laboral hay una amistad y un acompañamiento".