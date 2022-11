Presentarán iniciativa para legalizar el aborto hasta la semana 24, en Michoacán

La diputada mencionó que la iniciativa fue realizada en conjunto con las colectivas Marea Verde Michoacán y Red Azaleas, propuesta que se suma a las cinco iniciativas respecto al tema del aborto que se han entregado durante la presente Legislatura.

"No es suficiente con que lo entreguemos, lo que queremos es que realmente se apruebe. Nosotras trabajamos en esta iniciativa sabiendo que ya existen otras, la trabajamos porque queríamos hacer algo más amplio, que no solamente al artículo 141 que es el que habla del tipo penal, acá incluye otros artículos porque consideramos que hay algunos violatorios a los derechos humanos. Reformar el Código Penal nos garantiza que no sea un delito, pero si en la práctica las mujeres acuden a los centros de salud y no les practican el aborto, no avanzamos en el acceso a ese derecho".

Cazares Blanco reconoció que la iniciativa puede no pasar en el Pleno del Congreso, tal como ocurrió con una propuesta similar presentada a inicios de la 75 legislatura, sin embargo, a su consideración el hecho de que más diputados se hayan manifestado por la despenalización de la interrupción del embarazo, es una señal de que el tema continúa avanzando.

EA