Presentará PAN amparo contra proceso legislativo en aprobación de despenalización del aborto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentará un amparo en contra del proceso legislativo llevado a cabo el pasado 10 de octubre durante la sesión extraordinaria en la cual se aprobó la despenalización del aborto, así lo informó la coordinadora Teresita Herrera Maldonado.

En entrevista, la diputada señaló que, más que revertir el resultado de la votación, se trata de señalar el proceso legislativo ante las dudas entre los panistas respecto a las reuniones de las comisiones para dictaminar dicho tema.

"Lamentablemente el que se apruebe no depende de nosotros, no somos mayoría, pero seguiremos haciendo esas observaciones puntuales en cuanto a cuándo se está violentando la ley en este caso que no se respeta el debido proceso", dijo.

El amparo, dijo, está relacionado con la documentación de las reuniones de las comisiones, información solicitada a la Mesa Directiva y que hasta la fecha se ha proporcionado sólo parcialmente.

Si bien Herrera Maldonado reconoció que el amparo se presentará como grupo parlamentario, desconoció la instancia hacia dónde deberá estar dirigida dicho recurso.

Asimismo, detalló que la bancada panista hará lo propio en relación a la reforma judicial local.

"No nos entregaron todo ni de la documentación que tiene que ver de la reforma con el tema del aborto y hasta el día de hoy no hemos recibido ningún documento de lo que solicitamos del poder judicial entonces también lo estaremos dando seguimiento", señaló.

rmr